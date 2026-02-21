InícioBrasil
REPÚDIO

Ministérios repudiam homenagem do Vasco do Acre a atletas presos por estupro

O time é o mesmo que contratou o goleiro Bruno, condenado pelo homicídio de Eliza Samudio

Elenco do Vasco do Acre segura camisetas de atletas presos por estupro - (crédito: Divulgação/Vasco_AC)
O Ministério das Mulheres e o Ministério do Esporte emitiram nota, neste sábado (21/2), repudiando a homenagem que a Associação Desportiva Vasco da Gama (AC) fez a três atletas presos, acusados de estupro contra duas mulheres no alojamento do clube.

Antes da partida, que ocorreu na última quinta-feira (19/2), contra o Velo Clube (SP), os jogadores exibiram as camisas dos jogadores que estão presos, como um gesto de homenagem, o que gerou repercussão negativa imediata nas redes sociais e também nos órgãos federais. Essa foi a mesma partida em que o goleiro Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio, fez sua estreia.

Por meio de nota, os ministérios pediram justiça e enviaram solidariedade às vítimas. "Os ministérios manifestam solidariedade às vítimas e reafirmam confiança na atuação célere e transparente da Justiça, com respeito ao devido processo legal. É inaceitável que o esporte , espaço de formação e inspiração para a juventude, seja utilizado para naturalizar ou relativizar a violência contra a mulher".

A nota afirmou ainda que o o Governo Federal é contra toda e qualquer forma de violência contra "contra meninas e mulheres, com políticas públicas que promovam ambientes seguros, justos e livres de violência".

