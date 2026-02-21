Mega-Sena, Lotofácil, +Milionária e mais: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (21/2), seis loterias: os concursos 2975 da Mega-Sena; o 6958 da Quina; o 3618 da Lotofácil; 331 da +Milionária; o 2358 da Timemania e o 1179 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 24,5 milhões, teve os seguintes números sorteados na primeira matriz: 04 - 12 - 18 - 23 - 39 - 44. Os trevos sorteados foram: 1 e 4.

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 104.043.083,35, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 10 - 17 - 35 - 44 - 46.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 11.083.093,94, teve os seguintes números sorteados: 09 - 14 - 24 - 55 - 68.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 7,5 milhões, apresentou o seguinte resultado: 15 - 35 - 53 - 57 - 70 - 71 - 74. O time do coração é o 16 — Botafogo/SP.

Com prêmio previsto de R$ 900 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 07 - 14 - 17 - 21 - 27 - 29. O mês da sorte é 11 — Novembro.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 .

