Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (23/2), cinco loterias: os concursos 6959 da Quina, o 3619 da Lotofácil, o 2891 da Lotomania, 2928 da Dupla-Sena e o 814 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 500 mil, teve os seguintes números sorteados: 07 - 12 - 27 - 49 - 54.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 10 - 11 - 22 - 26 - 29 - 30 - 32 - 36 - 44 - 46 - 48 - 53 - 55 - 57 - 61 - 72 - 86 - 96 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





