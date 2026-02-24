Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (24/2), cinco loterias: os concursos 2976 da Mega-Sena; o 3620 da Lotofácil; o 6960 da Quina; o 2359 da Timemania e o 1180 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 115 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 09 - 10 - 21 - 28 - 43.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 07 - 09 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 567 mil, teve os seguintes números sorteados: 07 - 08 - 14 - 39 - 52.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 7 milhões apresentou o seguinte resultado: 12 - 13 - 60 - 66 - 71 - 72 - 74. O time do coração é o 37 (Figueirense/SC).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 12 - 15 - 20 - 25 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 03 (março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.