Universidade Federal de Juiz de Fora suspende aulas

Equipes de resgate carregam um cadáver recuperado dos escombros, passando por uma retroescavadeira, após um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, em 24 de fevereiro de 2026 - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) suspendeu as aulas presenciais de graduação e pós-graduação no campus da cidade até sexta-feira (27/2). A decisão também vale para as atividades do Colégio de Aplicação João XXIII. Segundo a instituição, a medida foi adotada por causa da chuva histórica que atingiu o município e do decreto de estado de calamidade pública publicado pela prefeitura.

As unidades acadêmicas e administrativas também terão as atividades presenciais interrompidas neste período. Apenas serviços considerados essenciais continuam funcionando. Servidores, professores e trabalhadores terceirizados foram dispensados das atividades presenciais até o dia 27, com avaliação diária da situação pela Administração Superior.

De acordo com a universidade, a suspensão também leva em conta os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indicam previsão de continuidade das chuvas, risco de novos transtornos e impactos na mobilidade urbana e na segurança da população.

A UFJF informou que as pró-reitorias responsáveis vão orientar cursos e departamentos sobre a reposição e compensação das atividades acadêmicas.

Em nota, a instituição manifestou solidariedade às vítimas do temporal e afirmou acompanhar a situação na cidade, destacando o trabalho das equipes de resgate e apoio à população.

Balanço atualizado

Até a noite desta terça-feira:

62 bombeiros atuavam em Juiz de Fora, 49 em Ubá e 14 em Matias Barbosa;

37 pessoas estavam desaparecidas em Juiz de Fora e duas em Ubá;

24 mortes haviam sido confirmadas em Juiz de Fora e seis em Ubá;

208 pessoas foram resgatadas com vida na região.

As buscas continuam nas áreas mais atingidas, com apoio de equipes de resgate e voluntários.