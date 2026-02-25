Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/2), seis loterias: os concursos 6961 da Quina; o 2929 da Dupla Sena; o 3621 da Lotofácil; o 332 da +Milionária; o 2892 da Lotomania e o 815 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 15 - 45 - 55 - 62 - 65.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 09 - 13 - 28 - 32 - 40 - 42 - 45 - 48 - 57 - 59 - 61 - 64 - 66 - 70 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 92.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 25 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 35 - 36 - 40 - 43 - 47 - 50. Os trevos sorteados foram: 6 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 20 - 24 - 27 - 34 - 47 no primeiro sorteio; 21 - 24 - 28 - 33 - 43 - 44 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 69 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 5

Coluna 3: 7

Coluna 4: 5

Coluna 5: 6

Coluna 6: 5

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.