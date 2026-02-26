Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (26/2), cinco loterias: os concursos 2977 da Mega-Sena; o 3622 da Lotofácil; o 6962 da Quina; o 2360 da Timemania e o 1181 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 127 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08 - 19 - 27 - 32 - 38 - 52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 15 - 25 - 37 - 79 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 8 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 10 - 19 - 26 - 28 - 53 - 76. O time do coração é o 26 (Chapecoense/SC).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 370 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 04 - 06 - 08 - 16 - 27 - 31. O mês da sorte é 09 (setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



