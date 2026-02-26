InícioBrasil
DESASTRE CLIMÁTICO

Sobe para 62 o número de mortes em decorrência das chuvas na Zona da Mata

Sete pessoas ainda estão desaparecidas, das quais cinco em Juiz de Fora e duas em Ubá

No Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, 12 imóveis desabaram - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press)
No Bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, 12 imóveis desabaram - (crédito: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

O número de mortos em decorrência das chuvas na Região da Zona da Mata mineira chegou a 62, de acordo com boletim emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) às 22h30 desta quinta-feira (26/2). São 56 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Um boletim emitido pelo CBMMG às 21h indicava um total de 64 mortes, mas, de acordo com a corporação, uma checagem dos números apontou o total de 62 óbitos. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) já identificou 53 vítimas. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já o número de desapacidos subiu na tarde desta quinta-feira (26/2), quando uma pessoa foi vítima de um deslizamento de terra que atingiu três imóveis no Bairro Bom Clima, em Juiz de Fora. Ao todo, cinco pessoas estão desaparecidas no município e outras duas em Ubá, totalizando sete. O CBMMG informou que atendeu a 83 chamadas referentes a deslizamentos de terra, que resultaram em 239 resgatados. 

Leia Mais

 

 Já o número atualizado de desalojados é de 4.706 pessoas, das quais 3.500 em Juiz de Fora, 396 em Ubá e 810 em Matias Barbosa, município que também foi fortemente atingido pelas chuvas, mas não registrou óbitos até o momento.  

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que a Defesa Civil do município já contabiliza 1.696 ocorrências desde a última segunda-feira (23/2), quando ocorreram os primeiros casos de enchentes e deslizamentos de terra. 

Em Ubá, as seis vítimas foram identificadas e todos os corpos foram liberados aos familiares. De acordo com a PCMG, todos morreram soterrados. Inicialmente, o CBMMG havia informado que sete pessoas haviam morrido no município, mas o número foi recalculado porque, segundo a corporação, um dos óbitos, causado por eletrocussão, não se enquadraria como consequência direta das chuvas.

  • Google Discover Icon
LS
LS

Laura Scardua - Estado de Minas

AC
AC

Alexandre Carneiro - Estado de Minas

Por Laura Scardua - Estado de Minas e Alexandre Carneiro - Estado de Minas
postado em 26/02/2026 23:32
SIGA
x