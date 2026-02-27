Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (27/1), cinco loterias: os concursos 6963 da Quina; o 2930 da Dupla Sena; o 3623 da Lotofácil; o 2893 da Lotomania e o 816 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06 - 19 - 29 - 62 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 02 - 05 - 06 - 16 - 23 - 29 - 32 - 39 - 43 - 44 - 51 - 53 - 61 - 67 - 68 - 89 - 93 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 02 - 07 - 13 - 16 - 25 no primeiro sorteio; 06 - 16 - 24 - 30 - 32 - 34 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 75 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 9

Coluna 3: 3

Coluna 4: 7

Coluna 5: 2

Coluna 6: 4

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.