Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (2/3), cinco loterias: os concursos 6965 da Quina, o 3625 da Lotofácil, o 2894 da Lotomania, 2931 da Dupla-Sena e o 817 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 07 - 12 - 26 - 68 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 08 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 06 - 12 - 15 - 17 - 19 - 24 - 27 - 32 - 38 - 40 - 47 - 52 - 63 - 71 - 74 - 75 - 78 - 80 - 84.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14 - 23 - 31 - 34 - 40 - 45 no primeiro sorteio; 07 - 13 - 22 - 31 - 34 - 46 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 80 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 9

Coluna 3: 3

Coluna 4: 8

Coluna 5: 7

Coluna 6: 3

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.







