Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (3/3), cinco loterias: os concursos 2979 da Mega-Sena; o 3626 da Lotofácil; o 6966 da Quina; o 2362 da Timemania e o 1183 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 158 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 18 - 27 - 37 - 43 - 47 - 53.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 19 - 26 - 28 - 52.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 9 milhões apresentou o seguinte resultado: 21 - 26 - 30 - 47 - 51 - 52 - 79. O time do coração é o 02 (Altos/PI).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 900 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 03 - 06 - 07 - 20 - 21 - 25 - 30. O mês da sorte é 02 (Fevereiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.