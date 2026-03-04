Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (4/3), seis loterias: os concursos 6967 da Quina; o 2932 da Dupla Sena; o 3627 da Lotofácil; o 334 da +Milionária; o 2895 da Lotomania e o 818 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 26 - 47 - 68 - 74 - 77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 473 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 16 - 22 - 23 - 27 - 29 - 30 - 32 - 42 - 44 - 45 - 55 - 58 - 66 - 79 - 88 - 89 - 90 - 91 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 27 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 25 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 06 - 15 - 20 - 28 - 49 no primeiro sorteio; 07 - 16 - 22 - 41 - 44 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 72 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 6

Coluna 3: 4

Coluna 4: 2

Coluna 5: 7

Coluna 6: 5

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



