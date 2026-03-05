Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (5/3), cinco loterias: os concursos 2980 da Mega-Sena; o 3628 da Lotofácil; o 6968 da Quina; o 2363 da Timemania e o 1184 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 41 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08 - 14 - 44 - 56 - 72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 9 milhões apresentou o seguinte resultado: 04 - 05 - 10 - 14 - 17 - 37 - 67. O time do coração é o 60 (Paysandu/PA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 10 - 13 - 16 - 17 - 24 - 25. O mês da sorte é 08 (Agosto).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.