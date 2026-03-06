Quina, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (6/3), cinco loterias: os concursos 6969 da Quina; o 2933 da Dupla Sena; o 3629 da Lotofácil; o 2896 da Lotomania e o 819 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve os seguintes números sorteados: 24 - 35 - 37 - 39 - 45.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 07 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 09 - 11 - 12 - 13 - 24 - 25 - 26 - 28 - 31 - 34 - 36 - 39 - 42 - 43 - 53 - 75 - 76 - 78 - 83 - 87.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 21 - 24 - 29 - 35 - 41 - 49 no primeiro sorteio; 05 - 06 - 17 - 20 - 22 - 35 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 3 milhões e R$ 81 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 9

Coluna 3: 8

Coluna 4: 2

Coluna 5: 3

Coluna 6: 0

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.