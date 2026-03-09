Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (9/3), cinco loterias: os concursos 6971 da Quina, o 3631 da Lotofácil, o 2897 da Lotomania, 2934 da Dupla-Sena e o 820 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve os seguintes números sorteados: 27 - 56 - 64 - 65 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 09 - 11 - 19 - 24 - 25 - 31 - 38 - 43 - 46 - 47 - 48 - 66 - 69 - 70 - 73 - 83 - 84 - 88 - 90 - 94.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03 - 12 - 20 - 36 - 40 - 47 no primeiro sorteio; 13 - 22 - 28 - 33 - 37 - 44 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 84 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 0

Coluna 3: 1

Coluna 4: 8

Coluna 5: 8

Coluna 6: 5

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.