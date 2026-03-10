Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (10/3), cinco loterias: os concursos 2982 da Mega-Sena; o 3632 da Lotofácil; o 6972 da Quina; o 2365 da Timemania e o 1186 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 56 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 17 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 13 - 25 - 33 - 59.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 10 milhões apresentou o seguinte resultado: 03 - 07 - 08 - 17 - 29 - 38 - 50. O time do coração é o 10 (Atlético/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04 - 10 - 14 - 17 - 19 - 20 - 26. O mês da sorte é 04 (abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.