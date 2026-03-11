Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (11/3), seis loterias: os concursos 6973 da Quina; o 2935 da Dupla Sena; o 3633 da Lotofácil; o 336 da +Milionária; o 2898 da Lotomania e o 821 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 11 - 41 - 67 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 13 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 02 - 04 - 06 - 11 - 15 - 20 - 28 - 37 - 39 - 45 - 51 - 52 - 53 - 59 - 62 - 73 - 75 - 79 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 29 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 13 - 32 - 33 - 35 - 42 - 47. Os trevos sorteados foram: 6 -3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 12 - 29 - 34 - 41 - 46 no primeiro sorteio; 01 - 06 - 08 - 13 - 28 - 36 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 4 milhões e R$ 76 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 3 milhões a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 5

Coluna 3: 6

Coluna 4: 5

Coluna 5: 2

Coluna 6: 0

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.