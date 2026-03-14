Rodovia cede em MG e trecho é interditado; confira local

Rodovia MG-285, no km 74, em Astolfo Dutra (MG), na Zona da Mata, cede e motoristas precisam acessar rotas alternativas - (crédito: PMRv/Reprodução)

O fluxo de veículos na MG-285, no km 74, em Astolfo Dutra (MG), na Zona da Mata, está interditado na manhã deste sábado (14/3), depois de um trecho da rodovia ceder.

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Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o local possui uma tubulação para captação de água pluvial que deságua no Rio Pomba, o que pode ter contribuído para o comprometimento da pista.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG) foi acionado, e a prefeitura do município auxilia na sinalização da área e na orientação aos motoristas.

Veículos de pequeno e médio porte estão sendo desviados pelo perímetro urbano da cidade, enquanto caminhões e outros veículos de grande porte são orientados a retornar.

Como rota alternativa, motoristas que seguem de Leopoldina podem acessar o trajeto por Cataguases, Miraí, Guiricema, Visconde do Rio Branco e Ubá.

Já os condutores que vêm de Rio Pomba devem seguir até Ubá e depois retornar pelo mesmo trajeto no sentido contrário. As autoridades recomendam atenção redobrada aos condutores que passam pela região.