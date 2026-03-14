Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (14/3), seis loterias: os concursos 2984 da Mega-Sena; o 6976 da Quina; o 3636 da Lotofácil; 337 da +Milionária; o 2367 da Timemania e o 1188 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 73 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 12- 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 24 - 25 - 62 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 11 milhões apresentou o seguinte resultado: 06 - 22 - 28 - 36 - 46 - 52 - 71. O time do coração é o 45 (Internacional/RS).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 30 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 18 - 27 - 29 - 34 - 43. Os trevos sorteados foram: 4 - 2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.