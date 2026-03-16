Quina, Lotofácil, Dupla-Sena e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (16/3), cinco loterias: os concursos 6977 da Quina, o 3637 da Lotofácil, o 2900 da Lotomania, 2937 da Dupla-Sena e o 823 da Super Sete. - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (16/3), cinco loterias: os concursos 6977 da Quina, o 3637 da Lotofácil, o 2900 da Lotomania, 2937 da Dupla-Sena e o 823 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25.

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A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8.075.929,31, teve os seguintes números sorteados: 06 - 18 - 43 - 56 - 63.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 4.117.323, a Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 11 - 14 - 26 - 27 - 29 - 30 - 35 - 40 - 41 - 43 - 58 - 62 - 64 - 83 - 90 - 92 - 95 - 96 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 10 - 15 - 21 - 30 - 50 no primeiro sorteio; 02 - 12 - 15 - 23 - 35 - 48 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5.006.793,41.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 3,7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 7

Coluna 3: 5

Coluna 4: 6

Coluna 5: 1

Coluna 6: 4

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.