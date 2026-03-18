Quina, Lotofácil, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (18/3), seis loterias: os concursos 6979 da Quina; o 2938 da Dupla Sena; o 3639 da Lotofácil; o 338 da +Milionária; o 2901 da Lotomania e o 824 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 14 - 15 - 19 - 26 - 34 - 35x no primeiro sorteio; 11 - 35 - 36 - 39 - 40 - 41 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5.358.359,85.

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A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/03/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 31 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 05 - 06 - 10 - 16 - 25. Os trevos sorteados foram: 4 e 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/03/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/03/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Quina, com prêmio previsto de R$ 549.214,58, teve os seguintes números sorteados: 20 - 23 - 27 - 32 - 42.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/03/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

Com prêmio previsto de R$ 4.940.469,84 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 16 - 25 - 35 - 37 - 38 - 44 - 45 - 54 - 61 - 62 - 69 - 73 - 79 - 95 - 99

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da

Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/03/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 3,8 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 6

Coluna 2: 5

Coluna 3: 4

Coluna 4: 4

Coluna 5: 8

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5



A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/03/2026 (foto: Reprodução/CAIXA)