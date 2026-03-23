Quina, Lotofácil, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (23/3), cinco loterias: os concursos 6983 da Quina, o 3643 da Lotofácil, o 2903 da Lotomania, e o 826 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 24 - 38 - 46 - 77 - 79.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 10 - 12 - 18 - 24 - 37 - 43 - 45 - 49 - 50 - 54 - 61 - 70 - 72 - 75 - 82 - 89 - 93 - 95 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 8

Coluna 3: 9

Coluna 4: 3

Coluna 5: 5

Coluna 6: 3

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.



