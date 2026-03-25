Quina, Lotofácil, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/3), seis loterias: os concursos 6985 da Quina; o 3645 da Lotofácil; o 340 da +Milionária; o 2904 da Lotomania e o 827 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 09 - 39 - 43 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 09 - 22 - 41 - 43 - 44 - 45 - 52 - 55 - 57 - 62 - 69 - 72 - 75 - 77 - 79 - 87 - 91 - 93 - 96 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 32 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 24 - 31 - 35 - 40 - 42 - 41. Os trevos sorteados foram: 6 - 5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 8

Coluna 3: 3

Coluna 4: 5

Coluna 5: 4

Coluna 6: 6

Coluna 7: 3

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.