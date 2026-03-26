Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (26/3), cinco loterias: os concursos 2989 da Mega-Sena; o 3646 da Lotofácil; o 6986 da Quina; o 2372 da Timemania e o 1193 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 18 - 26 - 44 - 51 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 14 milhões apresentou o seguinte resultado: 12 - 13 - 18 - 23 - 38 - 54 - 55. O time do coração é o 08 (Athlético/PR).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 04 - 11 - 18 - 21 - 23 - 27. O mês da sorte é 04 (Abril).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.