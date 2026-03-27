Quina, Lotofácil, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (27/3), cinco loterias: os concursos 6987 da Quina; o 3647 da Lotofácil; o 2905 da Lotomania e o 828 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 31 - 36 - 37 - 58 - 60.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 8 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 06 - 07 - 09 - 14 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 40 - 52 - 54 - 55 - 67 - 69 - 73 - 74 - 78 - 91 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 4 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 1

Coluna 3: 7

Coluna 4: 6

Coluna 5: 7

Coluna 6: 6

Coluna 7: 9

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.