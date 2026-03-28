Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (28/3), seis loterias: os concursos 2990 da Mega-Sena; o 6988 da Quina; o 3648 da Lotofácil; 341 da +Milionária; o 2373 da Timemania e o 1194 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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