Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (31/3), cinco loterias: os concursos 2991 da Mega-Sena; o 3650 da Lotofácil; o 6990 da Quina; o 2374 da Timemania e o 1195 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 04 - 14 - 19 - 23 - 36 - 53.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 545 mil, teve os seguintes números sorteados: 44 - 59 - 67 - 71 - 73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 14 milhões apresentou o seguinte resultado: 07 - 28 - 35 - 52 - 57 - 63 - 74. O time do coração é o 39 (Floresta/CE).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 11 - 14 - 15 - 19 - 26 - 27. O mês da sorte é 01 (Janeiro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.