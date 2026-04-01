Quina, Lotofácil, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (1/4), seis loterias: os concursos 6991 da Quina; o 3651 da Lotofácil; o 342 da +Milionária; o 2907 da Lotomania e o 830 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 19 - 21 - 33 - 76 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 11 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 01 - 04 - 05 - 09 - 25 - 27 - 28 - 34 - 36 - 53 - 58 - 67 - 69 - 72 - 80 - 82 - 93 - 94 - 96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 33 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 06 - 09 - 20 - 40 - 41 - 43. Os trevos sorteados foram: 1 - 4.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 6

Coluna 3: 2

Coluna 4: 0

Coluna 5: 7

Coluna 6: 8

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.