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Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)
Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (2/4), quatro loterias: os concursos 3652 da Lotofácil; o 6992 da Quina; o 2375 da Timemania e o 1196 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 19 - 46 - 69 - 70 - 79.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 15 milhões apresentou o seguinte resultado: 01 - 05 - 06 - 09 - 61 - 72 - 74. O time do coração é o 56 (Oeste/SP).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07 - 12 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24. O mês da sorte é 05 (maio).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

 

Confira o sorteio na íntegra.

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 02/04/2026 20:55 / atualizado em 02/04/2026 21:14
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