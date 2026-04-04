Dupla Sena de Páscoa: confira os números sorteados no concurso 2940

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (4/4), a Dupla Sena especial de Páscoa. Os prêmios previstos são de: R$ 40 milhões e R$ 4 milhões.

Confira os números premiados: 05 - 13 - 18 - 29 - 31 - 33 no primeiro sorteio; 01 - 08 - 15 - 19 - 21 - 22 no segundo.

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A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista ao sorteio na íntegra.