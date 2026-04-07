Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Será que a terça-feira (7/4) foi de sorte? - (crédito: reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (7/4), cinco loterias: os concursos 2993 da Mega-Sena; o 3655 da Lotofácil; o 6995 da Quina; o 2377 da Timemania e o 1198 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 13 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03-15-31-42-43-51.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5,5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-10-11-12-17-18-19-21-22-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02-22-44-68-72.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 17 milhões apresentou o seguinte resultado: 21-35-40-54-58-61-67. O time do coração é o Bahia/BA.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02-06-13-15-20-27-31. O mês da sorte é junho.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.













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