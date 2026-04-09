Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (9/4), cinco loterias: os concursos 2994 da Mega-Sena; o 3657 da Lotofácil; o 6997 da Quina; o 2378 da Timemania e o 1199 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 18 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 10 milhões, teve os seguintes números sorteados: 22 - 25 - 26 - 55 - 74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 17 milhões apresentou o seguinte resultado: 10 - 14 - 17 - 21 - 28 - 29 - 36. O time do coração é o 04 (América/MG).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 400 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 04 - 12 - 21 - 24 - 26 - 28. O mês da sorte é 05 (maio).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.