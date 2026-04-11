Luciano Hang denuncia vandalismo em estátuas da Havan em quatro estados

O empresário Luciano Hang denunciou, nesta quinta-feira (9/4), que as estátuas de suas lojas sofreram vandalismo. Os episódios aconteceram em São Luís (MA), Natal (RN), Valparaíso (GO) e São Preto de Aldeia (RJ). O último caso de vandalismo envolvendo uma das estátuas da rede Havan, localizada em Valparaíso de Goiás.

Segundo o relato publicado pelo próprio empresário em suas redes sociais, a ação ocorreu durante a madrugada e teria atingido não apenas a unidade goiana, mas também outras localidades no país. Hang afirmou que, ao todo, pelo menos quatro estátuas da rede foram vandalizadas em diferentes estados, em episódios registrados praticamente ao mesmo tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo em que o empresário detalha os danos e critica a ação. As estátuas, que fazem parte da identidade visual das lojas da Havan, são inspiradas na Estátua da Liberdade e costumam ser instaladas na entrada das unidades.

Até o momento, não há informações sobre a autoria dos atos ou sobre possíveis investigações em andamento.