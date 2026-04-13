Homem é executado com tiro na cabeça na Pedreira Prado Lopes, em BH

Um homem, de aproximadamente 25 anos, foi executado com um tiro na cabeça na noite desse domingo (12/4), na Pedreira Prado Lopes, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por volta de 22h45, no Beco Popular. A vítima ainda não foi identificada e, conforme os militares, aparenta ser morador em situação de rua.

No local, os policiais encontraram grande quantidade de sangue e, ao entrarem no beco, abordaram um homem ofegante que afirmou não saber o que havia ocorrido.

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Imagens de câmeras de segurança mostram três suspeitos arrastando a vítima para dentro do beco e, em seguida, para uma área de matagal, onde tentaram esconder o corpo. Um dos homens abordados tinha características semelhantes às registradas nas imagens.

Outro suspeito também foi localizado na região e disse não ter visto nada, mas relatou ter conhecimento da guerra do tráfico entre o Beco Popular e Beco do Fi. O terceiro envolvido não foi encontrado.

O Samu constatou a morte no local. A perícia da Polícia Civil confirmou que a vítima foi atingida por um disparo na cabeça.

Dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil por ocultação de cadáver e omissão de socorro.