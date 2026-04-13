TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente que usava maconha com filho bebê no colo é apreendida 

As duas jovens e criança foram encontradas em ambiente com drogas e álcool

PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)
Uma adolescente de 17 anos foi apreendida nesse domingo (12/4) ao vender e usar drogas com filho bebê de colo em São João do Manteninha (MG), no Vale do Rio Doce. E uma jovem, de 19, foi presa por tráfico de drogas e corrupção de menor depois de a Polícia Militar (PM) localizar entorpecentes para venda dentro da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação foi desencadeada por causa de uma denúncia anônima indicando que o imóvel estava sendo usado como ponto de venda de drogas. Lá, os militares sentiram forte odor de maconha ainda do lado de fora, o que reforçou a suspeita.

Ao entrarem na casa, os policiais foram recebidos pela suspeita mais velha, que admitiu estar usando maconha com uma adolescente de 17 anos, que também vendia os entorpecentes. Durante a abordagem, foi constatado que a menor de idade estava no imóvel com o próprio filho, um bebê de apenas 1 ano e 11 meses, em situação considerada de vulnerabilidade.

Nas buscas, os militares apreenderam cerca de 20 buchas de substância semelhante à maconha, dois celulares sem procedência comprovada e R$ 296 em dinheiro. Parte da droga estava escondida em móveis da casa, o que, segundo a polícia, indica prática de tráfico.

Ainda conforme o registro, a adolescente relatou que havia se deslocado de Cuparaque (MG) a pedido da autor. Ela é do Rio de Janeiro (RJ).

No imóvel, também foram encontradas latas de bebida alcoólica, e a menor afirmou ter consumido álcool com a suspeita. A residência fica perto de uma praça frequentada por crianças, o que agravou a situação.

O Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pela adolescente e pelo bebê. Já a jovem foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia de Governador Valadares (MG), onde o caso será investigado.

Wellington Barbosa - Estado de Minas

postado em 13/04/2026 10:23
