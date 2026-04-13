Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (13/4), cinco loterias: os concursos 7000 da Quina, o 3660 da Lotofácil, o 2911 da Lotomania, 2944 da Dupla-Sena e o 834 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 14 milhões, teve os seguintes números sorteados: 20 - 30 - 53 - 56 - 64.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 7 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 22 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 495 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 01 - 08 - 10 - 13 - 17 - 20 - 27 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39 - 42 - 47 - 49 - 55 - 61 - 68 - 79 - 98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 11 - 13 - 17 - 29 - 30 - 33 no primeiro sorteio; 01 - 04 - 14 - 29 - 32 - 43 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 602 mil e R$ 47 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 5 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 8

Coluna 2: 5

Coluna 3: 2

Coluna 4: 1

Coluna 5: 3

Coluna 6: 4

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.