Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (14/4), cinco loterias: os concursos 2996 da Mega-Sena; o 3661 da Lotofácil; o 7001 da Quina; o 2380 da Timemania e o 1201 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 45 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 13 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 15 milhões, teve os seguintes números sorteados: 25 - 39 - 49 - 50 - 53.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 18 milhões apresentou o seguinte resultado: 47 - 54 - 56 - 60 - 64 - 65 - 79. O time do coração é o 47 (Jacuipense/BA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 06 - 10 - 12 - 14 - 20 - 31. O mês da sorte é 03 (março).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.