Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (15/4), seis loterias: os concursos 7002 da Quina; o 2945 da Dupla Sena; o 3662 da Lotofácil; o 346 da +Milionária; o 2912 da Lotomania e o 835 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 16 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04 - 15 - 34 - 49 - 55.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 23 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão a Lotomania apresentou os seguintes números: 02 - 04 - 05 - 22 - 35 - 41 - 47 - 53 - 56 - 60 - 63 - 68 - 69 - 81 - 83 - 84 - 88 - 91 - 93. A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Miliomária



A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 35 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 01 - 18 - 21 - 24 - 37 - 44. Os trevos sorteados foram: 4 - 3.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Sorteio em andamento.

Confira o sorteio na íntegra.