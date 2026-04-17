Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (17/4), cinco loterias: os concursos 7004 da Quina; o 2946 da Dupla Sena; o 3664 da Lotofácil; o 2913 da Lotomania e o 836 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 19 milhões, teve os seguintes números sorteados: 23 - 35 - 52 - 56 - 76.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 18 - 20 - 22 - 23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 04 - 09 - 14 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 30 - 48 - 49 - 53 - 54 - 63 - 68 - 74 - 76 - 89 - 96.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 12 - 19 - 29 - 33 - 34 - 44 no primeiro sorteio; 11 - 20 - 32 - 35 - 44 - 50 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 950 mil e R$ 49 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 2

Coluna 3: 7

Coluna 4: 2

Coluna 5: 2

Coluna 6: 0

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.



