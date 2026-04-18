Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (18/4), seis loterias: os concursos 2998 da Mega-Sena; o 7005 da Quina; o 3665 da Lotofácil; 347 da +Milionária; o 2382 da Timemania e o 1203 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 36 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03 - 06 - 25 - 28 - 31 - 48 . Os trevos sorteados foram: 2 e 5.

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A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/04/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 59.906.795,21, teve as seguintes dezenas sorteadas: 15 - 18 - 28 - 31 - 52 - 58 .

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/04/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Quina, com prêmio previsto de R$ 27.011.417,76, teve os seguintes números sorteados: 14 - 17 - 32 - 44 - 68.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/04/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 20 milhões, apresentou o seguinte resultado: 22 - 23 - 30 - 37 - 64 - 68 - 80 . O time do coração é o 51 — Manaus/AM.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/04/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

Com prêmio previsto de R$ 1,7 milhão, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 09 - 16 - 19 - 22 - 23 - 30 . O mês da sorte é 12 — Dezembro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/04/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25 .

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Loterias CAIXA | 18/04/2026 (foto: Reprodução/CAIXA )