Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (20/4), cinco loterias: os concursos 7006 da Quina, o 3666 da Lotofácil, o 2914 da Lotomania, 2947 da Dupla-Sena e o 837 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 28 milhões, teve os seguintes números sorteados: 33 - 41 - 48 - 55 - 68.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 04 - 06 - 07 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotomania
Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 09 - 12 - 29 - 38 - 39 - 43 - 48 - 49 - 60 - 63 - 68 - 74 - 78 - 79 - 83 - 85 - 89 - 94 - 98.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dupla Sena
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 08 - 22 - 24 - 36 - 44 no primeiro sorteio; 01 - 08 - 24 - 25 - 40 - 44 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 53 mil, respectivamente.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 6 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 1
Coluna 2: 0
Coluna 3: 3
Coluna 4: 0
Coluna 5: 0
Coluna 6: 4
Coluna 7: 4
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra.