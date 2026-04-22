Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (22/4), seis loterias: os concursos 7007 da Quina; o 2948 da Dupla Sena; o 3667 da Lotofácil; o 348 da +Milionária; o 2915 da Lotomania e o 838 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 31 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08 - 22 - 29 - 63 - 69.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotomania
Com prêmio previsto de R$ 390 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00 - 01 - 05 - 10 - 18 - 20 - 21 - 33 - 41 - 45 - 61 - 64 - 66 - 72 - 74 - 75 - 78 - 87 - 95.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.
+Milionária
A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 37 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 06 - 14 - 21 - 24 - 44 - 49. Os trevos sorteados foram: 5 - 4.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dupla Sena
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 01 - 06 - 11 - 18 - 27 - 36 no primeiro sorteio; 11 - 18 - 19 - 23 - 36 - 50 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 41 mil, respectivamente.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 6 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
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Confira o sorteio na íntegra.