21 seguem desaparecidos em São Miguel dos Milagres; dois corpos são achados

Cícero e Carlos desapareceram no último dia 19. Nesta quinta, dois corpos foram encontrados em uma via - (crédito: Material cedido ao Correio)

Subiu para 21 o número de jovens desaparecidos em São Miguel dos Milagres (AL). Os sumiços em série, segundo as investigações, apontam para a atuação do crime organizado e expõem um cenário crítico na segurança pública do litoral alagoano. No início de abril, o Correio revelou os primeiros indícios do que moradores passaram a descrever como um “mapa do medo”, que avança pela chamada Rota Ecológica.

No domingo (19/4), mais dois nomes integraram a lista dos desaparecidos. Carlos Manoel Bezerra, 29 anos, e Cícero Lins dos Santos Junior, 27, sumiram em Passo de Camaragibe, município que faz parte do mesmo corredor turístico. Carlos saiu de casa dizendo que dormiria na casa da namorada, mas não chegou. Cícero afirmou que buscaria uma galinha em outra casa. Não voltou.

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A sucessão de desaparecimentos ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (23/4), após a circulação de um vídeo gravado por um morador. A filmagem mostra os membros de um corpo humano espalhados em uma via vicinal. “ Bagaceira aqui”, descreve.

Na estrada, há um braço e uma perna. O Correio apurou com fontes policiais ligadas à investigação que a suspeita é de que a vítima seja Cícero. Preliminarmente, os familiares reconheceram uma cicatriz no cadáver. Horas depois, outro corpo masculino em uma área erma. Possivelmente de Carlos, afirmaram as fontes.

Justificativa

Uma extensa nota oficial produzida pela Secretaria de Segurança Pública do estado afirma que os 19 desaparecidos na região têm elo com o crime organizado. A informação é refutada pelos familiares, que se mostraram revoltados com o posicionamento da pasta. “Estão justificando as mortes?”, questionou uma mãe que preferiu não revelar o nome.

No documento, a SSP diz ter produzido um levantamento que confirma a declaração. “O trabalho de inteligência identificou que os desaparecidos possuem antecedentes criminais formais, vínculos ativos a organizações criminosas ou dívidas com o narcotráfico. As investigações em curso apontam para dinâmicas internas do crime organizado como fator determinante nas ocorrências: disputas territoriais entre facções rivais, cobranças por dívidas, punições por suspeita de delação e transgressões aos códigos internos dos próprios grupos”, destaca.

O secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, elenca duas hipóteses para os sumiços: fuga como forma de sobrevivência por parte dos desaparecidos ou ação violenta.

Ainda de acordo com a secretaria, o estudo teria identificado a presença e a rivalidade de ao menos quatro grupos criminosos com atuação na região: a Tropa do Kebinho, vinculada ao Comando Vermelho; o Trem Bala do CV; o PCC (Primeiro Comando da Capital), facção rival; e a Tropa dos Crias, sediada em São José da Coroa Grande-PE e ligada ao PCC.

O Ministério Público do Estado de Alagoas, por meio da Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe e do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos de Alagoas (PLIDAL), informou ter adotado as providências necessárias para a apuração dos casos.

Foram requisitados à autoridade policial os boletins de ocorrência, assim como informações a respeito dos respectivos inquéritos policiais instaurados, com o objetivo de garantir a devida apuração dos fatos.

“O MPAL ressalta que qualquer informação relacionada às circunstâncias dos desaparecimentos ou ao perfil das vítimas deve ser tratada com responsabilidade e somente pode ser considerada válida quando respaldada por elementos concretos produzidos no curso das investigações oficiais”, afirmou o Ministério Público do Estado de Alagoas.