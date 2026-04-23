Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (23/4), cinco loterias: os concursos 2999 da Mega-Sena; o 3668 da Lotofácil; o 7008 da Quina; o 2383 da Timemania e o 1204 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 69 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 09 - 24 - 26 - 38 - 45 - 58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21 - 24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 32 milhões, teve os seguintes números sorteados: 14 - 23 - 47 - 55 - 78.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 21 milhões apresentou o seguinte resultado: 15 - 36 - 43 - 47 - 54 - 70 - 79. O time do coração é o 06 (Aparecidense/GO).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 11 - 12 - 13 - 17 - 23 - 29. O mês da sorte é 09 (Setembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Confira o sorteio na íntegra.