Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (25/4), seis loterias: os concursos 3000 da Mega-Sena; o 7010 da Quina; o 3670 da Lotofácil; 349 da +Milionária; o 2384 da Timemania e o 1205 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Mega-Sena
A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 103 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 22 - 23 - 36 - 40 - 52 - 60.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 10 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 1 milhão, teve os seguintes números sorteados: 05 - 31 - 32 - 35 - 47.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 21 milhões, apresentou o seguinte resultado: 14 - 26 - 29 - 47 - 66 - 74 - 79. O time do coração é o 73 (Sport/PE).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
+Milionária
A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 37 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 12 - 15 - 21 - 36 - 37 - 41. Os trevos sorteados foram: 2 - 6.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05 - 08 - 10 - 17 - 19 - 27 - 29. O mês da sorte é 03 (Março).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Confira o sorteio na íntegra.