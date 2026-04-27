Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (27/4), cinco loterias: os concursos 7011 da Quina, o 3671 da Lotofácil, o 2917 da Lotomania, 2950 da Dupla-Sena e o 840 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09 - 24 - 31 - 45 - 55.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 21.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 17 - 20 - 23 - 27 - 31 - 42 - 44 - 47 - 51 - 65 - 85 - 90 - 95 - 98 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 02 - 09 - 12 - 26 - 48 - 49 no primeiro sorteio; 05 - 28 - 30 - 42 - 47 - 49 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 58 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 1

Coluna 3: 3

Coluna 4: 8

Coluna 5: 6

Coluna 6: 3

Coluna 7: 4

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.