Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (28/4), cinco loterias: os concursos 3001 da Mega-Sena; o 3672 da Lotofácil; o 7012 da Quina; o 2385 da Timemania e o 1206 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 114 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina



A Quina, com prêmio previsto de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 44 - 53 - 54 - 57 - 75.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania



A Timemania, com prêmio previsto de R$ 22 milhões apresentou o seguinte resultado: 05 - 14 - 16 - 17 - 20 - 70 - 76. O time do coração é o 30 (CRB/AL).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 200 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 02 - 08 - 10 - 11 - 18 - 27 - 29. O mês da sorte é 12 (dezembro).

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Confira o sorteio na íntegra.