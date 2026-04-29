Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (29/4), seis loterias: os concursos 7013 da Quina; o 2951 da Dupla Sena; o 3673 da Lotofácil; o 350 da +Milionária; o 2918 da Lotomania e o 841 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 12 - 36 - 37 - 53 - 80.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil



A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01 - 03 - 04 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 427 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 20 - 26 - 29 - 42 - 47 - 68 - 72 - 84 - 85 - 86 - 87 - 91 - 99.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página daCaixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 38 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 07 - 18 - 25 - 30 - 42 - 45. Os trevos sorteados foram: 5 - 6.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 12 - 26 - 31 - 39 - 41 - 43 no primeiro sorteio; 01 - 16 - 23 - 29 - 32 - 39 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 1 milhão e R$ 51 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete



Com prêmio previsto de R$ 7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 7

Coluna 3: 3

Coluna 4: 6

Coluna 5: 7

Coluna 6: 6

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra.