Pernambuco e Paraíba em estado de emergência por conta de temporais

Equipes de resgate atuam nos deslizamentos registrados na Região Metropolitana de Recife, uma das mais afetadas pelos temporais no Nordeste - (crédito: Governo de Pernambuco/Divulgação)

Subiu para seis o número de mortos em Pernambuco por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde a semana passada. Ontem, o Corpo de Bombeiros Militar do estado informou ter encontrado o corpo de um homem de 34 anos, desaparecido desde a noite de sexta-feira. A vítima foi localizada no bairro Capibaribe, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Mais cedo, a Defesa Civil do estado havia confirmado a quinta morte na capital, no bairro Dois Unidos.

O novo balanço das ocorrências aponta um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 desalojadas em todo o estado. Os municípios mais afetados com as chuvas são Goiana (510 desabrigados e 994 desalojados), Recife (671 desabrigados), Olinda (170 desabrigados) e Jaboatão dos Guararapes (127 desabrigados).

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Ontem, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), decretou situação de emergência no estado. Em entrevista coletiva, a governadora destacou que a medida vai acelerar o acesso a recursos para ações e obras urgentes nos municípios atingidos e permitir buscar investimentos necessários do governo federal para reconstruir o que foi destruído pelas chuvas.

O estado de emergência foi adotado após reuniões no Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), em Recife, com representantes da Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), representantes das defesas civis municipais e demais órgãos estaduais envolvidos. Também foi realizada reunião on-line com os prefeitos dos municípios atingidos para alinhar estratégias e definir as próximas ações.

Ao todo, 29 abrigos foram ativados para acolhimento da população atingida. Paralelamente, o governo estadual intensificou a distribuição de ajuda humanitária para as cidades atingidas. Em Goiana, foram entregues 150 colchões, 300 lençóis, 38 kits de limpeza e 38 kits de higiene.

Paraíba

Uma equipe técnica do governo federal chega, hoje, à Paraíba para apoiar os municípios afetados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias. Os técnicos vão orientar as prefeituras sobre o reconhecimento federal da situação de emergência, além da solicitação de recursos para assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução.

"Vamos reconhecer de forma imediata os municípios que precisarem desse reconhecimento. Esse é um passo fundamental, pois permite mobilizar toda a estrutura do governo federal, desde as Forças Armadas e a Defesa Civil Nacional, no atendimento à ajuda humanitária, até as ações necessárias para o restabelecimento da normalidade", declarou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

A Paraíba registra, aproximadamente, 16,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas, incluindo 624 desalojados, 703 desabrigados e dois mortos. Os maiores impactos concentram-se nos municípios de Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

Um comitê de crise foi instalado pelo governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), com os órgãos paraibanos envolvidos para tomar as providências necessárias nos municípios afetados pelas chuvas intensas.

Recursos

A Defesa Civil Nacional informou que vem orientando os municípios afetados pelas chuvas em Pernambuco sobre como acessar recursos federais. Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), estados e municípios que tiverem o reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil.

Os pedidos devem ser feitos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A partir dos planos de trabalho enviados, a equipe técnica da Defesa Civil avalia as metas e valores propostos. Após aprovação, os repasses são formalizados em portarias a serem publicadas no Diário Oficial da União, liberando os valores correspondentes. (Agência Brasil e Agência Estado)



