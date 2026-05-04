Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (4/5), cinco loterias: os concursos 7016 da Quina, o 3676 da Lotofácil, o 2919 da Lotomania, 2952 da Dupla-Sena e o 842 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02 - 29 - 31 - 39 - 70.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 1 milhão, a Lotomania apresentou os seguintes números: 06 - 07 - 26 - 27 - 32 - 40 - 41 - 45 - 49 - 59 - 60 - 61 - 67 - 76 - 80 - 84 - 87 - 88 - 92 - 97.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dupla Sena



A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05 - 12 - 17 - 24 - 26 - 32 no primeiro sorteio; 12 - 14 - 15 - 16 - 36 - 47 no segundo sorteio. Os prêmios previstos são de R$ 2 milhões e R$ 80 mil, respectivamente.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 100 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 3

Coluna 2: 8

Coluna 3: 5

Coluna 4: 0

Coluna 5: 2

Coluna 6: 1

Coluna 7: 2

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.







Confira o sorteio na íntegra.